٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٠٢ م
رمز الخبر: 85487320
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journalistکاظم شماعییان

ملك البحرين: لا سبب لارجاء تطبيع العلاقات مع ايران

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٠٢ م
رمز الخبر: 85487320
ملك البحرين: لا سبب لارجاء تطبيع العلاقات مع ايران

موسكو/ 23 ايار/مايو/ارنا – قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ان بلاده تريد تطبيع العلاقات مع ايران موضحا ان لا سبب لارجاء ذلك.

ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية عن آل خليفة قوله لدى لقائه الرئيس الروسي في موسكو: انه كانت لدينا بعض المشاكل مع ايران لكنها لا توجد الان.

واضاف انه لذلك فليس هناك سبب يدعو لتاخير تطبيع العلاقات مع ايران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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