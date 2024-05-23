ملك البحرين: لا سبب لارجاء تطبيع العلاقات مع ايران

ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية عن آل خليفة قوله لدى لقائه الرئيس الروسي في موسكو: انه كانت لدينا بعض المشاكل مع ايران لكنها لا توجد الان.
واضاف انه لذلك فليس هناك سبب يدعو لتاخير تطبيع العلاقات مع ايران.
موسكو/ 23 ايار/مايو/ارنا – قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ان بلاده تريد تطبيع العلاقات مع ايران موضحا ان لا سبب لارجاء ذلك.
ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية عن آل خليفة قوله لدى لقائه الرئيس الروسي في موسكو: انه كانت لدينا بعض المشاكل مع ايران لكنها لا توجد الان.
واضاف انه لذلك فليس هناك سبب يدعو لتاخير تطبيع العلاقات مع ايران.
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