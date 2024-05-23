ملك البحرين: لا سبب لارجاء تطبيع العلاقات مع ايران

ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية عن آل خليفة قوله لدى لقائه الرئيس الروسي في موسكو: انه كانت لدينا بعض المشاكل مع ايران لكنها لا توجد الان.

واضاف انه لذلك فليس هناك سبب يدعو لتاخير تطبيع العلاقات مع ايران.