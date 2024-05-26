قائد الجيش الباكستاني : آية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان كانا صديقين حقيقيين لباكستان

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، أعرب قائد الجيش الباكستاني عن تعازيه لحكومة وشعب الجمهورية الاسلامية، وخاصة القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف الفريق اول منير : ان باكستان تربطها علاقات تاريخية وثقافية وأخوية مع إيران والقوات المسلحة الباكستانية والايرانية ستبقيان معا.

وبحسب بيان الجيش الباكستاني، اللواء باقري اعرب في المقابل عن تقديره لتعاطف الجيش الباكستاني مع ايران في هذا المصاب الجلل، واكد على توسيع التعاون العسكري بين البلدين.

انتهی**2054 / ح ع **