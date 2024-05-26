٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85490203
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قائد الجيش الباكستاني : آية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان كانا صديقين حقيقيين لباكستان

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٣ م
رمز الخبر: 85490203
قائد الجيش الباكستاني : آية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان كانا صديقين حقيقيين لباكستان

اسلام اباد/26 أیار/مایو/ارنا-قدم قائد الجيش الباكستاني "الفريق اول عاصم منير"، تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية وقال : لقد كان آية الله السيد إبراهيم رئيسي وحسين أميرعبد اللهيان صديقين استثنائيين وحقيقيين للشعب الباكستاني.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، أعرب قائد الجيش الباكستاني عن تعازيه لحكومة وشعب الجمهورية الاسلامية، وخاصة القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف الفريق اول منير : ان باكستان تربطها علاقات تاريخية وثقافية وأخوية مع إيران والقوات المسلحة الباكستانية والايرانية ستبقيان معا.

وبحسب بيان الجيش الباكستاني، اللواء باقري اعرب في المقابل عن تقديره لتعاطف الجيش الباكستاني مع ايران في هذا المصاب الجلل، واكد على توسيع التعاون العسكري بين البلدين.

انتهی**2054 / ح ع ** 

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