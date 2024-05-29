مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لـ"وقف القتل في رفح"

وأوضح السفير الجزائري، في تصريحات مقتضبة للصحافيين، بعد خروجه من اجتماع مجلس الأمن في نيويورك: سوف نوزع مسودة مشروع قرار حول رفح.. وسيكون ذلك نصاً قصيراً وحاسماً يطالب بوقف القتل في رفح.

ووفقاً للمصادر الدبلوماسية، فإن السفير بن جامع شدد على أن مجلس الأمن مكلف بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية، داعياً أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء. وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي لاينبغي أن يكون استثناء.

وأنهى مجلس الأمن في نيويورك اجتماعاً طارئاً ومغلقاً عقد، مساء أمس الثلاثاء، بطلب من الجزائر، لمناقشة مجزرة رفح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد مخيم نازحين، وراح ضحيتها أكثر من 45 فلسطينياً.

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