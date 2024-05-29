رئيسة الوزراء الدنماركة تعزي مخبر باستشهاد السيد رئيسي

وكتبت السيدة فردريكسن الى مخبر بالمناسبة : انني اقدم العزاء الى فخامتكم، نيابة عن الحكومة الدنماركية، لمناسبة فقدان رئيس الجمهورية فخامة السيد ابراهيم رئيسي وايضا وزير الخارجية سعادة السيد حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما.

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