وزير الصناعة الايراني: سنتجاوز الرقم القياسي للإنتاج السنوي للسيارات البالغ 1.5 مليون

وقال علي آبادي مساء الخميس في اجتماع مع الناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران إن خطة وزارة الصناعة في مجال إنتاج السيارات هذا العام تتضمن تحطيم الرقم القياسي للإنتاج السنوي البالغ مليونا و500 ألف سيارة.

وأضاف: ان 37 شركة محلية لتصنيع السيارات تعمل على تلبية الاحتياجات السنوية للمواطنين في مجال إنتاج 2 مليون سيارة، ومن الضروري توحيد قدراتها.

وأشار إلى زيادة واردات السيارات في الحكومة الـ13 الحالية، وقال: الآن حجم السيارات المستوردة مرتفع لدرجة أن الدائرة الجمركية ممتلئة بالسيارات، ومن ناحية أخرى تم أيضًا تسهيل شروط توريد السيارات، ويمكن لكل مالك سيارة التسجيل لامتلاك سيارة كهربائية.

وأوضح وزير الصناعة والمعادن والتجارة أن من متطلبات تحقيق ازدهار الإنتاج المحلي أن يكون قطاع الإنتاج قادرا على الاستجابة للطلب المحلي والسعي إلى جذب الأسواق الخارجية.

واشار الى إنجازات الرئيس الشهيد آية الله رئيسي وتأكيده على تحسين العلاقات الدولية وخاصة مع دول الجوار، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وقال: من الضروري في هذا الصدد، إعادة هندسة منظمة تنمية التجارة، وتفعيل نشاط المستشارين التجاريين في الخارج، وإبرام اتفاقيات التجارة التفضيلية والحرة.

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