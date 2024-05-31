رسالة من أسيرة صهيونية الى حكومة الكيان : لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب

وفي الرسالة قالت الأسيرة التي لم يكشف عن هويتها، أنها في الأسر منذ ما يزيد عن 237 يوما متواصلة؛ داعية إلى العمل على إطلاق سراحها وعدم تركها تواجه مصير الطيار "الإسرائيلي" المفقود منذ ثمانينيات القرن الماضي، رون أراد.

ودعت الأسيرة إلى إطلاق سراحها قائلة : أنقذونا، ولا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب أنقذونا الوقت ينفذ، الشعب يجب أن يقرر، لا نريد أن نموت هنا .

وفي سياق متصل، ذكرت القناة الـ12 "الإسرائيلية"، أن عائلات الأسرى التي اجتمعت مع رئيس مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، تساحي هنغبي، قالت أنه "وبخهم وأهانهم"، فيما يبدو بسبب تحركاتهم الأخيرة التي باتت تزعج الحكومة.

وأضافت القناة العبرية، أن العائلات تعترف بأن الحكومة الإسرائيلية لن تكون قادرة على استكمال عودة جميع المحتجزين.

وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل خلال الأشهر الماضية ضد حكومة بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب، مع اتهامات لهما بالفشل والتقصير في التوصل لصيغة اتفاق مع حماس تضمن إطلاق سراح الأسرى.

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