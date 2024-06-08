باقري يؤكد استمرار الدبلوماسية الايرانية النشطة لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني

وقال باقري في تصريح صحفي فور وصوله الى مدينة اسطنبول الجمعة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية حول القضية الفلسطينية: ان الاجتماع هذا خصص من اجل تقديم حلول لترجمة الدعم السياسي المؤثر من اجل ايقاف الابادة الجماعية في غزة ودعم ومساندة أهلها.

واضاف "نامل بان يؤدي تظافر الدول الاسلامية وخاصة مجموعة الدول الثمانية النامية الى دعم الجهود الاخرى الجارية في المنطقة وباقي دول العالم، وان يصبح هذا المسار السياسي سندا ودعما جادا لفلسطين ولمقاومة اهالي غزة المظلومين".

واوضح باقري انه سيعقد على هامش هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع لمناقشة هذه القضية.

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