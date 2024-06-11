إيران من بين الدول الخمس الأولى عالميا في الحد من وفيات الأمهات الحوامل

وعلى هامش المؤتمر الدولي العشرين لاطباء النساء والتوليد الذي عقد في برج ميلاد للمؤتمرات بطهران اليوم الثلاثاء، اعتبرت رئيسة جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء "سودابه كاظمي" للمتخصصين في مجال أمراض النساء والتوليد دورا مهما في مناقشة موضوع الحفاظ على مجتمع شاب وتشجيع المرأة على زيادة الانجاب والرعاية الصحية والولادة الطبيعية والآمنة،لافتة الى انه من الضروري أن يأخذوا في الاعتبار موقعا ثابتا لهم في السياسات السكانية والصحية وأن يكونوا العضو الرئيسي في معسكر المجتمع الشاب.

نسبة الولادات القيصرية في ايران بلغت 56%

وبيّنت كاظمي أن نسبة العمليات القيصرية في ايران تبلغ 56%، معتبرة اياه بالنسبة المرتفعة مضيفة بأنه يجب القضاء على الخوف من الولادة الطبيعية لدى الأمهات حتى لا يتجهن نحو الولادة القيصرية، ولهذا السبب تم تصميم وتنفيذ برنامج تعزيز الولادة الطبيعية للنساء.

واعتبرت ان الحلول التي يمكن أن تساعد في تعزيز الولادة الطبيعية لدى الحوامل تتضمن تحسين مهارات ومعرفة ودور القابلات القانونيات ومقدمي الرعاية الصحية في شبكات الصحة والعلاج من أجل تعزيز الولادة الطبيعية، وإجراء مسح وطني لوعي ومواقف النساء الحوامل والأمهات فيما يتعلق بالآليات الواردة في قانون حماية الأسرة والشباب في مسألة تعزيز الولادة الطبيعية في ايران.

وفي اشارة الى أن 20% من الأزواج الإيرانيين يعانون من العقم، اكدت كاظمي على ان مشكلة العقم في إيران تعتبر من أهم القضايا التي يجب حلها بسبب المحافظة على مجتمع شاب، ويلعب أطباء التوليد وأمراض النساء دورا مهما في حل مشاكل العقم.

واضافت إن موضوع السكان وزيادة الإنجاب مهم جدا لأن ايران تواجه أزمة سكانية، ولهذا فإن القضايا المتعلقة بالحمل والإنجاب هي قضايا مهمة يجب معالجتها.

وفيما يتعلق بانعقاد المؤتمر الدولي العشرين لجمعية أطباء النساء والتوليد، اشارت كاظمي الى ان الهدف من عقد هذا المؤتمر هو تحديث معارف الأطباء المتخصصين فيما يتعلق بأمراض النساء ومشاكل العقم لأن ذلك يمكن أن يساعد في حل مشاكل العديد من الأزواج الذين يعانون من العقم، وستكون مناقشة السكان والإنجاب في قمة التخطيط.

انتهى**ر.م