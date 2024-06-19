لقاء بين مسؤولي القضاء الايراني والاثيوبي في سوتشي

وفي هذا اللقاء الذي يعد الاول من نوعه لكبار المسؤولين القضائيين في البلدين، أعرب حجة الاسلام منتظري عن أمله في أن يفضي هذا اللقاء الى تطوير التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

من جانبه أعرب رئيس المحكمة العليا في إثيوبيا عن ارتياحه للاجتماع مع نظيره الإيراني ووصف البلدين إثيوبيا وإيران بأنهما يمتلكان حضارة تاريخية عريقة ويمكن أن يكون لهما تعاون لائق ومفيد في المجالات القانونية والقضائية، ودعا الى الاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال استخدام التقنيات الجديدة في العملية القضائية.

وبالتزامن مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ، أصبحت إثيوبيا عضوًا كامل العضوية في مجموعة البريكس منذ بداية العام 2024.

وتضم مجموعة البريكس؛ جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبالتزامن مع زيارة رئيس المحكمة العليا حجة الاسلام محمد جعفر منتظري إلى سوتشي بروسيا، سافر وفد قضائي رفيع برئاسة المدعي العام حجة الإسلام محمد موحدي آزاد إلى سانت بطرسبورغ بروسيا ايضا للمشاركة في الاجتماع السادس للمدعين العامين للدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

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