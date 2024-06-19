حزب الله: نفذنا هجوما بالمسيرات الانقضاضية بالمطلة

وقال حزب الله لبناني، اليوم الأربعاء، في بيان: إن الهجوم الجوي على "المطلة" حقق إصابات وجاء دعماً لغزة ورداً على الاعتداءات المتكررة على بلدة البرغلية.

من جهتها، أفادت قناة 12 الإسرائيلية بتضرر سيارات نتيجة استهداف بلدة المطلة بمسيرة مفخخة أطلقت من لبنان، بينما أفاد مراسل الجزيرة باندلاع حرائق قرب البلدة ذاتها إثر هجوم بالمسيرات.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، الثلاثاء، استهداف مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع الآليات والمركبات وحمايتها لصالح "جيش" الاحتلال في ‏مستوطنة "سعسع"، مبيّنة أن الاستهداف تمّ بصواريخ ‏"الفلق".

وافادت الميادين ان المقاومة اوضحت في بيانها أنّ الاستهداف جاء في إطار دعمها لغزّة، مقاومة وشعباً، وفي إطار ردّها على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية.

وسبق أن استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، في 12 حزيران/يونيو الحالي، مصنع ‌‏"بلاسان"، رداً على اغتيال القائد طالب عبد الله ورفاقه، في الغارة التي نفّذها الاحتلال في بلدة جويّا الجنوبية.

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