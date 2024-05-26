لبنان: حزب الله يستهدف مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال

وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف حزب الله مبانيَ يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطناتٍ إسرائيلية شمالية.

واستهدفت المقاومة مبنيين في "شتولا"، وآخرَين في "المطلة"، وواحداً في "المنارة"، بينما استهدفت مبنى آخر في "المنارة" أيضاً، بالأسلحة الصاروخية.

وأكدت المقاومة، في سلسلة من البيانات المقتضبة، تحقيقها إصاباتٍ مباشرةً في كل من هذه العمليات.

إلى جانب ذلك، دمّر حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة الملائمة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "زبدين"، ‏بالقذائف المدفعية، محققةً إصاباتٍ مباشِرة.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

المقاومة توثّق استهدافاتها

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهدَ توثّق استهدافها ناقلة جند مدرّعةً في موقع "المرج" الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأظهر فيديو آخر استهداف مقرّ "كتيبة السهل"، التابعة للواء "769" في قاعدة "بيت هلل" الإسرائيلية، ومقرّ قيادة الفرقة "91" المُستحدَث في قاعدة "أييليت"، التابعة للاحتلال.

ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد أخرى عن عملية استهدافها الموقع العسكري الإسرائيلي في المالكية المحتلة، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وزفّت المقاومة شهيدين ارتقيا في طريق القدس، هو المجاهد بلال أمين مراد "ناصر"، من بلدة عيترون الجنوبية، وحسين نبيه فواز "شهيد"، من بلدة تبنين الجنوبية.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف قصف إسرائيلي، بالقذائف الفوسفورية، بلدة حولا، بحسب ما أفاد مراسل الميادين في الجنوب.

وأضاف مراسل الميادين أنّ غاراتٍ إسرائيليةً استهدفت بلدتي يارون وعيتا الشعب، وأطراف بلدة الخيام، والمنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفا والجبين.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان شنّت هجوماً، بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية، ‏على أهداف في ثكنة "زرعيت"، محققةً ‏إصابات مباشرة، الأمر الذي أدى إلى تدمير هذه الأهداف. ‏

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية جاءت في إطار الرد على الاغتيالات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، ‌‏وخصوصاً في المنصوري، جنوبي لبنان، منذ أيام.

وفي عملية أخرى، دمّر حزب الله دبابة "ميركافا" إسرائيليةً، كانت متحصّنةً في موقع "المرج". وفي تفاصيل الاستهداف، أوضحت المقاومة أنّه جاء بعد متابعة تحركات الاحتلال في الموقع، ورصد الدبابة.

وكمن المجاهدون للدبابة، واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجّه، محققين إصابةً مباشرةً فيها، ‏الأمر الذي أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل ومصاب. ‏

انتهى ** 2342