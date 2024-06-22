أهم آراء مرشحي الانتخابات الرئاسية في المناظرة الثالثة

وفي المناظرة الانتخابية الثالثة حول محور الموضوع الثقافي وعنوانها "التلاحم الاجتماعي مع الحوكمة الثقافية" طرح المرشحون وجهات نظرهم وخططهم التنفيذية.

وفي الجولة الأولى من هذه المناظرة، أجاب كل من المرشحين على أسئلة تمحورت حول نمط الحياة وتعزيز اركان الأسرة، ورأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات الزواج والسكان، والحد من الأضرار الاجتماعية.

*جليلي

المرأة هي قوة الثورة الإسلامية

وقال سعيد جليلي: في العام أو العامين الماضيين رأينا أن الأعداء ركزوا كثيراً على قضية النساء في البلاد. وعلينا أن نتساءل هل هذا هو ضعفنا في الثورة أم قوتنا؟ أعتقد أن سبب تركيزهم على هذه القضية اليوم هو أنهم يعرفون أن هذه هي قوة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، والتي يمكنهم من خلالها إظهار قدراتهم وقوتهم ونجاحاتهم.

أهمية الدفاع عن الأسرة ومنع الأذى عن المرأة عند الحاج قاسم سليماني

واشار الى أن الحاج قاسم ذكر في وصيته أهمية الدفاع عن الأسرة ومنع الأذى عن المرأة، مضيفا: الشهيد قاسم سليماني قال أننا ندعو النساء للانتباه إلى مسؤوليتهن في حماية المجتمع أسوة بآباء المجتمع وعدم اللامبالاة.

وأضاف جليلي: هذا ما قاله الحاج قاسم العزيز الذي ضحى بحياته دفاعاً عن نساء الأرض ضد داعش حيث كان يدرك ما هي نقطة قوتنا في المجتمع.

الاسرة خلية التقدم

وتحدث جليلي عن الرقابة على بعض القضايا في مجال المرأة وأوضح: المرأة وجود عظيم وقيم وواجب الحكومة هو دعمها. فإذا قلنا أن المجتمع يجب أن يتقدم والأسرة هي خلية التقدم، فيجب أن يكون لدى الحكومة خطة لذلك.

الحجاب هو لباس الحضور الاجتماعي للمرأة

وأشار مرشح الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية إلى قضية الحجاب وأكد: الحجاب هو لباس الحضور الاجتماعي للمرأة والذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على خصوصيتها وتقدمها.

يتبع