"القسام" تنشر مشاهد جديدة عن استهداف جنود الاحتلال وآلياته في رفح

ويُظهر الفيديو استهدافَ القسام آليات الاحتلال من المسافة صفر، وتحقيقها إصابات مباشرة.

وتضمّنت المشاهد رصد حركة قوات الاحتلال وتموضعها في مخيم الشابورة، ثم تجهيز منصات الإطلاق، وإطلاق القذائف، ورصد أماكن سقوطها.

واول أمس، دكت القسام موقع قيادة تجمع لآليات قوات الاحتلال، في محور نتساريم، بقذائف الهاون، شرقي حي الزيتون في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال، خلال العملية.

ودكت القسام حشود قوات الاحتلال المتوغلة في جنوبي منطقة جحر الديك، شرقي المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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