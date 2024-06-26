٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85520648
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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

مظاهرات في 50 مركزا اسرائيليا تطالب بوقف الحرب بغزة وعودة الأسرى

٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85520648
مظاهرات في 50 مركزا اسرائيليا تطالب بوقف الحرب بغزة وعودة الأسرى

طهران/ 26 حزيران/ يونيو/ ارنا- أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن هناك نحو 50 مركزا للاحتجاج في عموم "إسرائيل"، وكذلك في مدينة نيويورك الأمريكية، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة وعودة الأسرى الإسرائيليين.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فقد وصل المتظاهرون إلى ميدان ديزنجوف في تل أبيب وأغلقوا المنطقة أمام حركة المرور، مطالبين بـ "اتفاق الآن".

ووصل مئات المشاركين إلى مراكز الاحتجاج الأخرى، كما ستصل الوقفة الاحتجاجية ذروتها مساء اليوم في مسيرة من المتوقع أن تنطلق عند الساعة 19.30 من ساحة بيما في تل أبيب، بمشاركة أهالي الأسرى الإسرائيليين.

ومن الوقفة الاحتجاجية النسوية المطالبة بعودة الأسرى جاء: "بينما نتنياهو يعلن بصوته أنه سيوافق على إعادة بعض الاسرى فقط، نسأل - كيف ستختار من يعود ومن تتخلى عنه؟".

وضد الملتزمين بمواصلة الحرب، حتى لو كان الثمن التخلي عنها، قالوا: "أنتم ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، في صفقة - أوقفوا الحرب - أعيدوا جميعهم".

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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

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