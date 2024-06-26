آية الله مكارم شيرازي يؤكد على المشاركة الحماسية في الانتخابات الرئاسية

وافاد مكتب المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي، في رسالة وجهها بمناسبة الانتخابات الرئاسية: لقد عاد شعب إيران الإسلامية الابي مرة أخرى إلى ميدان أداء الواجب الإلهي والإنساني في الانتخابات.

واكد أنه من الضروري أن يقوم جميع الناخبين المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة بواجبهم الديني والاجتماعي في تحديد مصير المجتمع ومستقبله بمشاركة حماسية واختيار شخص مخلص وجدير بالثقة والمنصب المهم لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا آية الله مكارم شيرازي في رسالته الباري تعالى بان يمن بالكرامة والاقتدار والعزة على الجمهورية الإسلامية وشعب إيران الابي.

ومن المقرر إجراء انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة يوم غد الجمعة 28 حزيران/يونيو بمشاركة المرشحين الخمسة ، سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي وعلي رضا زاكاني، فيما انسحب امير حسين قاضي زادة هاشمي من المنافسة.

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