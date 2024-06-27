تخصيص صناديق اقتراع للرئاسيات الايرانية في 17 ولاية و 30 دائرة انتخابية بامريكا

وسيجرى الاقتراع للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية الايرانية يوم الجمعة 28 الجاري، في الساعات المحددة في الولايات والدوائر الانتخابية المذكورة أعلاه بامريكا.

ويتم الادلاء بالاصوات في الرئاسيات، عن طريق الحضور الى مراكز الاقتراع ومن خلال تقديم بطاقة الهوية او البطاقة الوطنية في الدوائر الانتخابية المحددة. على ان يكون الناخب يحمل الجنسية الايرانية وأكمل الـ 18 عاما.

وخصص مركزا اقتراع في ولاية نيويورك في لانغ ايلند ونيوجرسي وكذلك صندوق متنقل في مانهاتن بنيويورك.

واضافة الى نيويورك، خصصت مراكز اقتراع اخرى في ولايات ومدن امريكية اخرى بما فيها واشنطن، مریلاند، أریزونا، کالیفورنیا، ماساتشوستس، فلوریدا، جورجیا، ایلینویز، میشیغن، مینه سوتا، میسوری، اوهایو، کارولینا الشمالية، اوهایو، بنسیلفانیا، اوکلاهاما، اورغن، تكساس، فیرجینیا، فیسکانسین ونبراسکا.

وياتي هذا بينما لم تصدر الحكومة الكندية، الترخيص باجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في كندا وادلاء المواطنين الايرانيين المقيمين فيها باصواتهم.

وتقام الدورة ال14 للرئاسيات الايرانية يوم غد الجمعة 28 الجاري، بالتزامن في داخل البلاد و 138 بعثة دبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد.