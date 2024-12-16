ايران تنتج الطابعات المعدنية ثلاثية الأبعاد

واشار رئيس مجلس إدارة هذه الشركة المعرفية التي تعمل في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن "محسن بدرستمي" الى ان نشاط وتقديم الخدمات الصناعية والبحثية لهذه المجموعة يعود للعام 2016.

واوضح محسن بدرستمي ان هذه الشركة تستخدم أسلوب التصميم الأصلي وكامل اجهزتها صممت محلياً ودون استخدام الهندسة العكسية، وبالطبع فإن الأجزاء التي لا يمكن إنتاجها محلياً يتم الحصول عليها من الخارج.

وذكر بأن فريقا من خبراء هذه الشركة، والذي يتكون من أشخاص حاصلين على درجة الدكتوراه المتخصصة في المجالات ذات الصلة،قام بجميع مراحل تصميم وتصنيع الأجهزة محليا.

مجالات تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن

و عن التطبيقات المختلفة للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد، بيّن رئيس هذه الشركة المعرفية انه في مجال الطب، تستخدم هذه التقنية في صناعة غرسات خاصة مصنوعة من التيتانيوم أو الكوبالت كروم، والمعدات الطبية والأطراف الصناعية وأجزاء الأسنان.

وتابع في هذا الصدد ، لافتا الى انه في مجال الطاقة، يتم استخدام هذا الجهاز لإنتاج فوهات الوقود والأجزاء الأخرى ذات الصلة

واضاف بأن الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد تُستخدم في مجال الطيران لتصنيع أجزاء هوائية عالية القوة ومعقدة التصميم، وفي المجالات الصناعية والبحثية، تُستخدم أيضا في إنتاج أجزاء خاصة ذات هندسة معقدة للتطبيقات الصناعية.

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