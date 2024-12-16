مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال يستهدف الأطباء والممرضين والمصابين و مرافق المستشفى

وقال أبو صفية امس الاخد في تصريح : منذ یوم السبت الاستهدافات للمستشفى لم تتوقف والقصف متواصل على مدار الساعة.

وأضاف: اليوم جرى التنسيق لسيارات وزارة الصحة الفلسطينية لإخلاء بعض الجرحى من المستشفى وإدخال بعض المستلزمات ولكن تم استهداف سيارات الإسعاف أثناء تواجد المرضى فيها بقنابل من مسيرات كواد كابتر مما أدى إلى إصابة سائقين بجراح متوسطة وأحد العاملين بالمستشفى إضافة لإصابة أحد المصابين.

وتابع أبو صفية:عند خروج سيارات الإسعاف تم استهداف البوابة الشمالية وهناك أعداد من الإصابات نقلوا إلى داخل المستشفى وهناك شهداء قرب البوابة لا نستطيع نقلهم خوفا من الاستهداف المتواصل لكل جسم متحرك.

وفي السياق، أكد أبو صفية: إن مسيرات "كواد كابتر" تستهدف مولدات المستشفى على مدار 24 ساعة وتستهدف خزانات المياه ومحطة الأكسجين وتطلق النار على كل من يعمل في محيط هذه المناطق الداعمة للمستشفى.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف اليوم المولدات الأربعة بالمستشفى وتعرضت لأضرار جسيمة، لافتا إلى أن كل من يحاول إصلاح أي شيء يتم استهدافه.

ومضى مدير المستشفى قائلا: نناشد العالم منذ أكثر من 70 يوما ونتحدث لهم عن الحماية الدولية للمنظومة الصحية والعاملين فيها ولحتى اللحظة لا نتلقى أي استجابة أو ردا إيجابيا.

وحذر من انقطاع الكهرباء في الساعات القليلة القادمة ونفاذ الماء والأكسجين مما سيؤدي لوفيات بين الجرحى والمرضى.

وأوضح أبو صفية أن المستشفى يتواجد فيه حاليا أكثر من 50 مصابا بعضهم في قسم العناية المركزة وهم بحاجة إلى أكسجين وكهرباء وماء على مدار 24 ساعة.

واستطرد: نحن نقتل يوميا والمستشفى الآن يتعرض لقصف مباشر بدون سابق إنذار.

وتتعرض مناطق شمالي قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لاجتياح إسرائيلي خلّف أكثر من 4000 شهيد ومفقود و12,000 جريح و2000 معتقل، فضلًا عن تدمير القطاعات الحيوية والبنية التحتية.

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