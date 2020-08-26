٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84017306
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ایران تنجح في توطین صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد

ایران تنجح في توطین صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد

طهران/26اب/اغسطس/ارنا- تمكنت شركة إيرانية قائمة على المعرفة من انتاج الطباعة ثلاثية الأبعاد لمکونات البولیمری دون الحاجة لعملیة الصب بالاعتماد على الكفاءات والامكانيات المحلية.

وتضاهي المنتج المصنوع لهذه الشركة نظيراتها الاجنبیة من ناحية الجودة وقامت ست دول فقط بصنع هذه الطباعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة امیر حسین محمودی : تُستخدم طابعة SLS الصناعية ثلاثية الأبعاد التي تسمى Tiwan R230 ، لإنتاج مکونات البولیمر بتداول منخفض وبتعقيد هندسي عالٍ ، دون الحاجة لعملیة الصب.
وتابع، ان السرعة الفائقة، والجودة العالية إلى جانب التكلفة المنخفضة، والاستخدام المريح يجعل من هذه الطابعة، جهازا مناسبا جدا لصناعة البولیمر فی ایران .

واشار ان  سعر المنتج المحلي يبلغ حوالي ثلث المنتج الأجنبي نفسه، وهذا يبين مدى إمكانية منع التدفق غير الضروري للعملات الأجنبية إذا اعتمدنا على القوة المحلية والثقة بالنفس.
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