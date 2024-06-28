٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٧ ص
رمز الخبر: 85522407
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journalistزهراء ناظمي

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رئيس السلطة القضائية : لا تؤجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٧ ص
رمز الخبر: 85522407
رئيس السلطة القضائية : لا تؤجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

طهران/ 28 حزيران/ يونيو/ ارنا- اعتبر رئيس السلطة القضائية، الانتخابات أمراً عقلانياً ودينياً وسياسياً، وقال: بعض الأمور يمكن أن تتأجل، لكن إذا أخرنا المشاركة في الانتخابات فهو واجب سيضيع.

وادلى رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، بصوته في الدائرة الانتخابية بجوار مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع) في مدينة ري (جنوب العاصمة بطهران)، منذ صباح اليوم الجمعة بعد انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الادلاء بصوته، قال حجة الاسلامي ايجئي : إذا أردنا أن نخطو خطوات في اتجاه الكرامة والشموخ والعزة، فإن المشاركة في الانتخابات ستضمن ذلك.

وتابع : الرئيس هو ثاني اعلى منصب، والمنصب التنفيذي الأول في ايران الاسلامية، وعليه فلا ينبغي أن نقصر في واجبنا قبال الانتخابات.

انتهى**3269 / ح ع **

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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