يجب على المجتمع الدولي محاسبة تل أبيب على جرائمها

نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد اعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي "جاسم البديوي" في بيان له:" ندين بشدة هجوم الكيان الإسرائيلي يوم السبت في منطقة المواصي الواقعة جنوب غزة والذي تسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين."

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي: "إن هذا الهجوم أظهر مرة أخرى الجريمة المنظمة والمتواصلة التي يرتكبها الصهاينة ضد إخواننا الفلسطينيين".

وفي اشارة الى ان قوات الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي قوانين ومعاهدات واتفاقيات، أكد البديوي على انه يجب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته و يقوم بواجباته بمحاسبة تل ابيب عن جرائمها.

والجدبر بالذكر ، انه وعلى الرغم من استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمتين وحشيتين في قطاع غزة يوم السبت، استشهد وجُرح خلالهما أكثر من 400 فلسطيني.

وتحضتن هذه المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة ،والتي اعلن عنها بأنها منطقة امنة من قبل الصهاينة ،خيم لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، والتي استهدفتها طائرات الكيان الصهيوني الحربية.

وحول اللحظات الأولى لهذه الجريمة التي وقعت في منطقة المواصي غرب خان يونس، أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الصهيوني قصفت المنطقة وأسقطت قنابل تزن نصف طن على المخيم عبر طائرات إف 16.

كما أعلن شهود عيان أن الاحتلال الصهيوني استهدف المخيم بتسعة صواريخ متتالية.

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