١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص
رمز الخبر: 85541895
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journalistکاظم شماعییان

22 ملیون طن ترانزيت السلع غير النفطية عبر هرمزكان (جنوب)

١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص
رمز الخبر: 85541895
22 ملیون طن ترانزيت السلع غير النفطية عبر هرمزكان (جنوب)

بندر عباس/ 18 تموز/يوليو/ارنا – قال المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب) حسين عباس نجاد ان حصة المحافظة في ترانزيت السلع غير النفطية بلغت 96 بالمائة وقال ان حجم الترانزيت بلغ اكثر من 22 مليون طن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكر ان مجموع الترانزيت الداخلي والخارجي لموانئ هرمزكان بلغ خلال الاشهر الاربعة الاخيرة مليون و 875 الفا و 16 طنا، اذ بلغ حجم الترانزيت الخارجي مليون و 296 الفا و 420 طنا من السلغ عن طريق موانئ هرمزكان في القطاع الخارجي و 427 الفا و 826 طن في قطاع الترانزيت الداخلي.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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