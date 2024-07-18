22 ملیون طن ترانزيت السلع غير النفطية عبر هرمزكان (جنوب)

وذكر ان مجموع الترانزيت الداخلي والخارجي لموانئ هرمزكان بلغ خلال الاشهر الاربعة الاخيرة مليون و 875 الفا و 16 طنا، اذ بلغ حجم الترانزيت الخارجي مليون و 296 الفا و 420 طنا من السلغ عن طريق موانئ هرمزكان في القطاع الخارجي و 427 الفا و 826 طن في قطاع الترانزيت الداخلي.