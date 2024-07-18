وذكر ان مجموع الترانزيت الداخلي والخارجي لموانئ هرمزكان بلغ خلال الاشهر الاربعة الاخيرة مليون و 875 الفا و 16 طنا، اذ بلغ حجم الترانزيت الخارجي مليون و 296 الفا و 420 طنا من السلغ عن طريق موانئ هرمزكان في القطاع الخارجي و 427 الفا و 826 طن في قطاع الترانزيت الداخلي.
22 ملیون طن ترانزيت السلع غير النفطية عبر هرمزكان (جنوب)
١٨/٠٧/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص
رمز الخبر: 85541895
بندر عباس/ 18 تموز/يوليو/ارنا – قال المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب) حسين عباس نجاد ان حصة المحافظة في ترانزيت السلع غير النفطية بلغت 96 بالمائة وقال ان حجم الترانزيت بلغ اكثر من 22 مليون طن خلال السنوات الثلاث الماضية.
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