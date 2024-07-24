حماس تدعو المجتمع الدولي لترك الاستنكار بل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي

واعلنت الحركة في بيان : ان مواصلة جيش الاحتلال لعمليات التدمير الممنهج للأحياء السكنية شرق خان يونس، وإطلاق النار المتعمد والمباشر تجاه المدنيين، والقصف العشوائي لمناطق سكنية، هو استمرار لجريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها.

وأضافت : الاحتلال يدمر ما تبقى من معالم الحياة على مرأى ومسمع من العالم العاجز عن اتخاذ خطوات رادعة.

ودعت حماس عبر بيانها، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة"، إلى “مغادرة مربع الإدانة والاستنكار باتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا العدوان، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، انسجاماً مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الداعي لإنهاء الاحتلال ودعم حق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير”.

وتتواصل لليوم الثالث العمليات العسكرية لجيش الاحتلال بمدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة)، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف وتدمير لمبان سكنية.

انتهی**2054

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المصدر / القدس العربي