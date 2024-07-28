ايران تحذر من اي مغامرة جديدة للكيان الصهيوني تجاه لبنان

واشار كنعاني الى البيان الصادر عن حزب الله وكذلك مواقف بعض كبار المسؤولين اللبنانيين في نفي اي دور لهم في الهجوم على مجدل شمس وقال ان كيان الابارتايد الاسرائيلي وبعد عشرة اشهر من الابادة الجماعية في قطاع غزة وقتل الاطفال والنساء الفلسطينيات، يريد من خلال سيناريو مختلق، حرف الراي العام والاهتمامات الدولية عن جرائمه المروعة في فلسطين.

واكد ان الكيان الصهيوني لا يتمتع بادنى صلاحية اخلاقية لابداء الراي والحكم بشان ما جرى في منطقة مجدل شمس وان مزاعمه ضد الاخرين لن تلقى اذنا صاغية.

واعتبر الناطق باسم الخارجية ان الحفاظ على استقرار وامن لبنان والمنطقة ازاء مغامرات الكيان الصهيوني المعتدي، هو واجب يقع على عاتق الاسرة الدولية لا سيما مجلس الامن الدولي مؤكدا ان اي اجراء جاهل للكيان الصهيوني يمكن ان يمهد لتوسيع رقعة عدم الاستقرار والتدهور الامني ونيران الحرب في المنطقة، وفي هذه الحالة، فان الكيان المذكور، سيتحمل المسؤولية الحتمية والرئيسية للتداعيات وردات الفعل غير المتوقعة على هكذا سلوك اخرق.

ونصح كنعاني، الادارة الامريكية ان تتحمل مسؤوليتها الدولية والاخلاقية تجاه السلام والامن الدوليين وتمنع الكيان الصهيوني من اشعال نيران جديدة، ستطال شررها الصهاينة بدلا من التزويد المستمر للكيان الصهيوني باسلحة الابادة الجماعية وكذلك تكريم رئيس الوزراء المجرم لهذا الكيان، بعد عشرة اشهر من جرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.