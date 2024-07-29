بزشکیان یؤکد علی ضرورة ازدهار العلاقات الاقتصادية بين إيران وجنوب أفريقيا

وشدد بزشکیان على أهمية تعزيز العلاقات بين إيران وجنوب أفريقيا في المجالات الثنائية وكذلك التعاون الدولي، بما في ذلك في إطار مجموعة البريكس، قائلا : بالنظر إلى القدرات المختلفة الموجودة، آمل أن تزدهر العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين أكثر فأكثر.

كما أعرب عن تقديره للمواقف السياسية الودية لجنوب أفريقيا، وخاصة الإجراءات التي اتخذتها حكومة هذا البلد بهدف تسهيل وتسريع عضوية إيران في مجموعة البريكس.

وثمن بزشكيان المواقف البناءة التي تتخذها جنوب أفريقيا دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي المقابل، أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية بين طهران وبريتوريا.

انتهی**2054 / ح ع **