باقري: الكيان الصهيوني تجاوز الخط الاحمر.. ستستخدم ايران حقها في الدفاع عن نفسها

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري اليوم الخميس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن العمل الإجرامي الذي قام به الكيان الصهيوني باغتيال إسماعيل هنية.

وجرى التباحث وتبادل الآراء حول موضوع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والعدوان على سلامة الأراضي وانتهاك الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد القائم بأعمال الخارجية الايراني: لقد تجاوز الكيان الصهيوني الخط الأحمر وعرّض السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر باغتياله إسماعيل هنية، لذا فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أدنى شك في حقها الأصيل والمشروع في الدفاع وحراسة أراضيها وأمنها القومي.

وشكر باقري روسيا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي على دعمها طلب إيران عقد جلسة استثنائية لهذا المجلس، منددا بتصرفات الولايات المتحدة والدول الأوروبية في منع إدانة جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، وقال: إن تعاون روسيا وإيران يمكن أن يوقف الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني والتي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه ادان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وانتهاك "اسرائيل" للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وقال: على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا منعت مجلس الأمن من إدانة هذا العمل العدواني، لكن روسيا اعدت مشروع بيان في إطار أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة يدين هذا العمل العدواني، والذي سيتم الانتهاء منه قريبا وإصداره من قبل الأمم المتحدة.

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