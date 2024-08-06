حزب الله ینعى 4 من مقاتليه شهداء على طريق القدس

وأعلن حزب الله أنّه في بيان له اليوم : بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي ياسين "كرار" مواليد عام 1993 من بلدة السلطانية في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد أمين حسن بدر الدين "ذو الفقار" مواليد عام 1988 من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، واللذين ارتقيا شهيدَين على طريق القدس.

کما أعلن الحزب في بيانه : بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي مصطفى شمس الدين "ساجد" مواليد عام 2003 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كمانعى حزب الله أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز"، الشهيد السعيد المجاهد حسن منصور منصور "جهاد" من مواليد عام 1998 م، في بلدة جبشيت جنوبي لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس ايضا.

انتهی**2054

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المصدر / موقع العهد الاخباري