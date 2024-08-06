وزير الداخلية : محور المقاومة تعاظم اليوم اكثر من اي وقت مضى

وفي تصريح له خلال مراسم احياء ذكرى احد القادة الشهداء من فترة الحرب على الارهاب وداعش في سوريا والعراق الشهيد "مرتضى حسين بور"، اضاف الوزير وحيدي : ان الانتصارات التي يحققها الشبان اليمنيون في البحر الاحمر من خلال اعتراض السفن التي تجه صوب الكيان الصهيوني، هي بفضل تعاظم اقتدار هذا المحور الرصين.

واضاف : ان المقاومة اليمينة، وبفضل هذا العزم، ماضية في تحقيق الانجازات المبهرة داخل الساحات، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ومضى الى القول : ان نجاح قوات الحشد الشعبي والمقاومة الاسلامية الى جانب الحكومة والشعب العراقيين في الحؤول دون استحواذ التيار الاستعماري على هذا البلد، يسجل ايضا لجبهة المقاومة المتعاظمة.

وشدد وزير الداخلية : ان البلدان الاسلامية واحرار العالم جميعا، انتفضوا اليوم وبدأوا السير على نهج الشهداء والانتصار لفلسطين وشعبها المظلوم والابي؛ واصفا محور المقاومة وسط هذه الانجازات بأنه اضحى اكثر تماسكا وهو يحمل المزيد من بشائر النصر الكبرى.

انتهى ** ح ع