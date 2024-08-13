ايران تدين بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الاقصى

واعتبر كنعاني مثل هذه الأعمال الاستفزازية مثالا واضحا آخر على إرادة الصهاينة لنشر التوتر والاضطرابات في المنطقة.

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا العمل الشرير مؤشر الى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن قادة الكيان الصهيوني يعتزمون تأجيج نيران اشعالهم للحرب من خلال المساس بالمشاعر الدينية للشعب الفلسطيني المسلم والعالم الإسلامي.

وتوجه مخاطبا الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الداعمة للمجرمين الصهاينة، مذكرا بأنهم إذا كانوا صادقين في ادعائهم الحرص على أمن واستقرار منطقة غرب آسيا، فليعملوا على لجم الكيان الإجرامي الصهيوني في أسرع وقت ممكن وانهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومغامرات هذا الكيان المارق في فلسطين وعلى مستوى المنطقة.

انتهى ** 2342