شهيدان وعدة جرحى في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة شرقي نابلس

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة 5 فلسطينيين جراء قصف مسيَّـرات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم. وقد احتجزت قوات الاحتلال سيارة إسعاف في مخيم بلاطة وبداخلها أحد المصابين بإصابة خطيرة.

وذكر الهلال الأحمر أن من بين المصابين طفلة وسيدة.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بجرافة عسكرية المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمالي الضفة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال لدى اقتحامهم للمدينة، كما أشعل شبان فلسطينيون النار في إطارات السيارات وأغلقوا بعض الطرقات بالحجارة لمحاولة التصدي للاقتحام.

وشوهد جنود للاحتلال من فرقة القناصة يعتلون أسطح بنايات مطلة على المنطقة الشرقية حيث يقع قبر النبي يوسف.

ويأتي اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس لتأمين دخول حافلات إسرائيلية تقل مجموعات استيطانية إلى القبر لأداء طقوس تلمودية.

انتهى ** 2342