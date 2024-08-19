١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٣٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85573057
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بعثة لبنان ترفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد کیان الاحتلال

١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٣٦ م
رمز الخبر: 85573057
بعثة لبنان ترفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد کیان الاحتلال

طهران/19 آب/أغسطس/ارنا-رفعت البعثة البنانية الدائمة في نيويورك، الیوم الاثنين، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول خرق الطيران الحربي "الإسرائيلي" لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت.

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، ادانت البعثة في متن الشكوى هذه، "الخروق التي تشكل إنتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦)، إضافة الى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه اسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم؛ الامر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر /  الوكالة اللبنانية للاعلام 

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