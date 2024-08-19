بعثة لبنان ترفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد کیان الاحتلال

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، ادانت البعثة في متن الشكوى هذه، "الخروق التي تشكل إنتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦)، إضافة الى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه اسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم؛ الامر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال".

انتهی**2054 / ح ع **

_________________________________

المصدر / الوكالة اللبنانية للاعلام