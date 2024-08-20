ايران ترفض ادعاءات تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، ردا على أسئلة بشأن ادعاءات المخابرات والمؤسسات السيبرانية الاميركية فيما يتعلق بتدخل طهران في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقد للمصداقية. وكما سبق أن أعلنا، ليس لدى إيران أي غرض أو دافع للتدخل في الانتخابات الأميركية.

واضافت: إذا كانت الحكومة الأمريكية صادقة في هذا الادعاء، فعليها أن تزودنا بوثائقها حتى تحصل على ردنا.

وزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدة وكالات استخبارات أمريكية أخرى، في بيان مشترك، أن إيران متورطة في اختراق حملة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وكذلك محاولة اختراق حملة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة.

وسبق أن قالت ممثلية جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، ردا على أسئلة بشأن تقرير لشركة مايكروسوفت بشأن مزاعم تورط إيران في الانتخابات الأمريكية من خلال شن هجمات سيبرانية: إن إيران ضحية لمختلف العمليات الهجومية السيبرانية ضد البنية التحتية ومراكز الخدمة العامة والصناعات فيها. القوة السيبرانية الإيرانية دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها.

وتابعت: إيران ليس لديها هدف أو خطة لهجوم إلكتروني. إن موضوع الانتخابات الأميركية هو شأن داخلي لهذا البلد، ولا علاقة لإيران به.

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