عراقجي يعزي بوفاة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص

واعرب وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" عن تعازيه الحارة بوفاة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص.

وجاء نص برقية التعزية كالاتي:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المغفور له رئيس وزراء لبنان الاسبق سليم الحص السياسي العظيم والحكيم والمثقف الذي تولى ادارة الحكومة اللبنانية بحنكة وحكمة في فترات عدة من أكثر المواقف الحرجة والحساسة في لبنان.

لقد كان الفقيد مثالا واضحا في الأخلاق والنقاء والتمسك بالمصالح الوطنية والمصالح العليا للأمة الإسلامية خلال فترة تسلمه مهامه كرئيس مجلس الوزراء ، كوزير في الحكومة و كنائب في البرلمان.

وكانت مواقفه القوية والواضحة الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاصب، بمثابة صفحة مشرقة و خالدة في سجله السياسي.

ان الدعم القوي الذي قدمه الراحل الحص ،باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء في لبنان، للمقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، كان له دور كبير في انتصار المقاومة العظيم وفي إندحار جيش الاحتلال الذليل من جنوب لبنان في 25 أيار/مايو 2000.

أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وللبنان حكومة وشعبا ومقاومة بوفاة هذا السياسي الكبير ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويرفع درجاته و يلهم ذويه الصبر والسلوان .

انتهى**ر.م