عراقجي يعزي بوفاة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سليم الحص

وقال عراقجي في رسالة تعزية بهذه المناسبة: تلقينا ببالغ الاسف، نبا وفاة السيد سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني الاسبق. لقد كان سليم الحص انسانا مثقفا وحكيما وسياسيا كبيرا وبارعا وحكيما، ادار الحكومة اللبنانية بدراية وحصافة خلال عدة دورات من ادق الظروف اللبنانية حساسية. ان المغور له، سواء كان نائبا في البرلمان او وزيرا او رئيسا للوزراء، كان نموذجا بارزا للاخلاق والامانة والنزاهة والتمسك بالمصالح القومية والمصالح العليا للامة الاسلامية.

واضاف ان المواقف الراسخة للمغفور له في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة بوجه الكيان الصهيوني الغاصب، تمثل ورقة ناصعة وخالدة في حياته السياسية. ان الدعم الذي قدمه المرحوم الحص خلال توليه رئاسة الوزراء، للمقاومة الاسلامية والوطنية اللبنانية، امام الصهاينة المحتلين، لعب دورا بارزا في الانتصار الباهر للمقاومة عام 2000 واندحار الجيش الصهيوني من جنوب لبنان وهو يجر اذيال الخيبة العار.

وقدم عراقجي التعازي بوفاة هذا السياسي الكبير، لاسرته الكريمة وكذلك الحكومة والشعب والمقاومة في لبنان، سائلا الباري عز وجل بعلو الدرجات له والصبر والسلوان لذويه.