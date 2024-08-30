قائد بالقسام في جنين: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين بالحارة الشرقية

وأضاف أن مقاتلي القسام أكدوا مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في الكمين.

وأعلنت كتائب القسام ، أن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين وطولكرم بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وأوضحت، أنهم استطاعوا تفجير أكثر من 10 عبوات أرضية بآليات الاحتلال المتوغلة، في جنين وطولكرم.

بدورها ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها حققوا بالمرحلة الثانية عمليات كبرى غيرت مسار المعركة على رأسها كمائن الموت بجنين وطولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، حيث اندلعت إثر ذلك اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدوانه على مدن وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني، ما أسفر عن 17 شهيدا فلسطينيا وعشرات المصابين بجروح مختلفة.

ويشن جيش الاحتلال، عملية عسكرية هي الأوسع منذ عام 2002، ضد مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، وذلك بالتزامن مع انسحابه من مخيم الفارعة، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية، الذي أعلن عنه الاحتلال فجر الأربعاء.

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