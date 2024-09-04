حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده

واستهدف مجاهدو حزب الله قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابةً مباشرةً.

وفي بيانٍ أعلنت فيه المقاومة الإسلامية عن العملية، أوضحت أنّ مجاهديها استهدفوا القوة الاستخبارية الإسرائيلية بعد متابعتها ورصدها في محيط الموقع العسكري.

وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة في جنوبي لبنان، استهدف مجاهدو المقاومة، بالأسلحة المناسبة، مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة"، وأصابوه إصابةً مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران فيه، وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة.‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في محيط موقع "السمّاقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

ودمّرت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في مواقع "الراهب" و"الجرداح" و"العاصي" بعد "استهدافها بالأسلحة المناسبة"، مؤكدةً إصابتها إصابةً مباشرة.

وأكّد مراسل الميادين في جنوبي لبنان إطلاق نيرانٍ ثقيلة من لبنان في اتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الغربي، فيما نقلت منصة إعلامية إسرائيلية سقوط صاروخين قرب مستوطنة "أفيفيم" شمالي فلسطين المحتلة، أديّا إلى اندلاع حريقٍ في المكان.

فيما طالب المجلس الاستطياني الإقليمي في الجليل الأعلى، شمالي فلسطين المحتلة، سكان مستوطنتي "دوفيف" و "أفيفيم" القريبتين من الحدود مع لبنان، بـ"البقاء قرب الأماكن المحصّنة وعدم التجمع".

ومع استمرار عدوان الاحتلال ضد المدن والقرى والبلدات الجنوبية، أعلنت من جهتها وزارة الصحة اللبنانية، عن إصابة مواطن لبناني برصاص قوات الاحتلال على طريق بلدة الخيام الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وأكد مراسل الميادين في الجنوب إغارة الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة مركبا الحدودية، ومرتفعات جبل الريحان.

وتستمر المقاومة الإسلامية في لبنان، في فتحها جبهة الإسناد اللبنانية لقطاع غزة ومقاومته، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث نجحت في استنزاف "جيش" الاحتلال وضرب جنوده ومواقعه وثكناته العسكرية، وتهجير أكثر من 100 ألف مستوطن من شمال فلسطين المحتلة.

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