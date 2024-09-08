٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85590234
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journalistزهراء ناظمي

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المدعي العام للبلاد: زيف ادعاء المطالبين الغربيين بحرية التعبير انكشف أمام الجميع

٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85590234
المدعي العام للبلاد: زيف ادعاء المطالبين الغربيين بحرية التعبير انكشف أمام الجميع

طهران/ 8 أيلول/ سبتمبر/ ارنا- وفي رد فعل النائب العام للبلاد على سحب الميدالية الذهبية من اللاعب الإيراني، "صادق بيت سياح" قال حجة الاسلام والمسلمين محمد موحدي ازاد: إن زيف ادعاء المطالبين الغربيين بحرية التعبير تبين أمام الجميع للمرة الألف.

وقال حجة الإسلام موحدي ازاد، اليوم الأحد: رأينا أنه رغم التحرك والمتابعة من قبل الجهات المعنية في هذه المسابقات إلا أنه لم يتم إعادة الميدالية الذهبية لهذا اللاعب وانتهاك حقه.

وقال: ينبغي أن نعلم أن أهمية العمل الكبير الذي قام به هذا الرياضي وصلت إلى مسامع العالم، وللمرة الألف تبين زيف ادعاء المطالبين الغربيين بحرية التعبير أمام الجميع.

وحصل بيت سياح على الميدالية الذهبية برمية 47.64 مترا محطما الرقم القياسي البارالمبي.

وبينما كانت هذه هي الميدالية الذهبية السابعة لقافلة إيران في أولمبياد باريس للمعاقين، الا ان الميدالية تم سحبها من "بيت سياح" بسبب استخدام علم غيررسمي لاظهار فرحته.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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