حزب الله يستهدف ثكنة "شراغا" الإسرائیلیة بالمسيّرات الانقضاضية

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها، أن هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدة خربة سلم.

وفي بيانٍ منفصل، أكدت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها استهدفوا المقرّ المستحدَث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة "يعرا"، بصليةٍ من ‏صواريخ ‏"الكاتيوشا".‏

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع " المرج" التابع لـ"جيش" الاحتلال، بقذائف المدفعية.

هذا وتصدّت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرة حربية إسرائيلية، وأطلقت باتجاهها ‏صاروخ أرض - جوّ، ‏ما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع باتجاه فلسطين المحتلة.‏

وكانت المقاومة قد استهلت عملياتها اليوم الاثنين، باستهداف موقع "معيان باروخ" التابع لـ"جيش" الاحتلال، ‏بالأسلحة الصاروخية، محققةً فيه إصابة مباشرة.

انتهی**2054

*المصدر: المیادین