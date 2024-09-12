بزشكيان: الوئام والانسجام والمراعاة المتبادلة للحقوق، تمهد لامن المجتمعات الانسانية

واكد بزشكيان خلال لقائه ظهر اليوم الخميس جمعا من قادة الاحزاب باقليم كردستان العراق في اربيل ان الوئام والانسجام والمراعاة المتبادلة للحقوق، تمهد للاستقرار وتثبيت الامن والهدوء في المجتمعات الانسانية.

واكد ان جميع الناس هم سواسية امام الله والتقوى هي معيار التفوق الوحيد مضيفا انه ان سارت البشرية جمعاء جنبا الى جنب على طريق التقوى في ظل التعاليم الالهية وتوصيات الانبياء، فانها ستنال الفلاح.

واوضح ان التخلي عن هوى النفس واعتماد العدالة والانصاف كفيل بتسوية جميع المشاكل مضيفا ان العدالة والانصاف يعنيان حماية حقوقنا وعدم الاعتداء على حقوق الاخرين. اننا ندافع عن حقوقنا ونسعى للسلام والاستقرار لجميع شعوب العالم.