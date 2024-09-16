حزب الله يواصل عملياته والاحتلال يقرّ بإصاباتٍ بين الجنود في ثكنة "يردن"

وشنّ مجاهدو المقاومة هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيّرات ‏الانقضاضية، على مقرّ قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان التابعة لـ"جيش"في ثكنة "يردن"، استهدفوا من خلاله أماكن ‏تموضع واستقرار الضباط والجنود في المقر.

وأكّدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ نشرته، إصابة المسيّرات أهدافها بِدقة، وإيقاعها عددٍ من القتلى والجرحى، مُشدّدةً أنّ العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداء ‏الاحتلال الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع في لبنان، ليل السبت، ما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، في أنباء أوّلية، عن سقوط عدد من الجرحى، من جرّاء "انفجار طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله، داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب نهر الأردن في الجليل"، كما أبلغت منصة إعلامية إسرائيلية عن 3 إصابات، في حصيلةٍ أولية لانفجار مسيّرة أُطلقت من لبنان.

كما أقرّت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، بوقوع إصابةٍ مباشرة فيما قالت إنّه "منطقة عسكرية، من جراء نيران أُطلقت من لبنان".

واستهدف حزب الله مباني يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "شلومي"، بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة، بحسب ما جاء في بيان.

كما استهدفت المقاومة، موقع "السماقة" العسكري الإسرائيلي في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابته إصابةً مباشرة، كما دمّرت التجهيزات التجسسية في موقع "راميا" الإسرائيلي، بعد إصابتها بصاروخ موّجه، أصابها بشكل مباشر.

واستهدف حزب الله مرابض مدفعية "جيش" الاحتلال في "الزاعورة" بالأسلحة الصاروخية وأصابها إصابةً مباشرة.

وأعلنت المقاومة في بيان، إصابة صاروخ موجه التجهيزات التجسسية ‏في موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابتها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها.

كما حققت إصابات مؤكدة، في ضربها تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع "المطلة" بمحلقة انقضاضية. واستهدفت بمحلقة انقضاضية أيضاً، منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع "المالكية"، وأصابتها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وقصف حزب الله، صباح الأحد، مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء الـ"188" في ثكنة "راوية" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدة الصرفند، بحسب ما جاء في البيان.

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