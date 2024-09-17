https://ar.irna.ir/news/85599355/ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٣:١٥ رمز الخبر 85599355 وسائط متعددة / ألبوم الصور ١٧/٠٩/٢٠٢٤، ١:١٥ م رقم الصحفي: 1426 رمز الخبر: 85599355 وسائط متعددة ألبوم الصور T T ٠ Persons سمات إنتاج القرطاسية إنتاج القرطاسية ١٧/٠٩/٢٠٢٤، ١:١٥ م رمز الخبر: 85599355 طهران/17 ايلول/سبتمبر/ارنا-مع اقتراب العام الدراسي الجديد، زاد الطلب على القرطاسية ووصل إنتاج هذه المنتجات من قبل المصانع والورش إلى ذروته. تعمل العديد من الشركات على مدار الساعة في هذا الوقت من العام لتلبية احتياجات المستهلكين. تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر تولید لوازمالتحریر وسائط متعددة ألبوم الصور ٠ Persons سمات إنتاج القرطاسية
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