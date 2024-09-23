ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة تعلق على وثيقة "معاهدة المستقبل"

وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين بالتوقيت المحلي: "وثيقة معاهدة المستقبل هي وثيقة غير ملزمة وطوعية من وجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية".

واضافت: لن تلتزم جمهورية إيران الإسلامية بأي حال من الأحوال بعناصر منه تتعارض بشكل من الأشكال مع أولويات وقوانين وأنظمة وسياسات جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك مع المبادئ والتعاليم والأعراف الثقافية والدينية. وفي هذه الأمور أساس العمل هو القوانين واللوائح والمعايير الداخلية ووثائقها الاساسية.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان أن الجمعية العامة للمنظمة اعتمدت يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) خطة تسمى "معاهدة المستقبل" لـ "جمع دول العالم المتباعدة بشكل متزايد لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من تغير المناخ و الذكاء الاصطناعي الى تصاعد الصراعات وزيادة عدم المساواة والفقر".

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