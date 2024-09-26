مستشار قائد حرس الثورة: سنرى انتصار جبهة المقاومة على الاستكبار العالمي

وفي كلمة له مساء الاربعاء خلال ملتقى الشباب الطليعيين في الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية) في حسينية "ثار الله" بمدينة انديمشك بمحافظة خوزستان، اشار حجة الاسلام طائب إلى المقاومة الأسطورية لاهل غزة المقاومين وقال: لقد مر نحو عام على الحرب في غزة، وما زال الكيان الصهيوني يرتكب المجازر ويقتل الأطفال.

واضاف: لقد أراد الأمريكان والأعداء تدمير الجامعات الإيرانية، لكن اليوم بدأت موجة الصحوة في الجامعات الأمريكية والأوروبية وردد طلاب هذه الجامعات الشعارات الأصيلة للثورة ضد الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.

وذكر أن آية الله الشهيد السيد إبراهيم رئيسي أنهى الخلاف مع دول الجوار بالدبلوماسية القوية والوقوف على المبادئ، مضيفا أن العدو يسعى مرة أخرى إلى إثارة الخلافات والمعارك المزدوجة مع دول الجوار، ولا بد من اليقظة في هذا الصدد.

انتهى ** 2342