٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85608185
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مستشار قائد حرس الثورة: سنرى انتصار جبهة المقاومة على الاستكبار العالمي

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢١ ص
رمز الخبر: 85608185
مستشار قائد حرس الثورة: سنرى انتصار جبهة المقاومة على الاستكبار العالمي

دزفول / 26 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعتبر مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية حجة الاسلام حسين طائب انتصار الحق على الباطل وعدا إلهيا وقال: سنرى باعيننا بفضل الله انتصار جبهة المقاومة على الاستكبار العالمي.

وفي كلمة له مساء الاربعاء خلال ملتقى الشباب الطليعيين في الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية) في حسينية "ثار الله" بمدينة انديمشك بمحافظة خوزستان، اشار حجة الاسلام طائب إلى المقاومة الأسطورية لاهل غزة المقاومين وقال: لقد مر نحو عام على الحرب في غزة، وما زال الكيان الصهيوني يرتكب المجازر ويقتل الأطفال.

واضاف: لقد أراد الأمريكان والأعداء تدمير الجامعات الإيرانية، لكن اليوم بدأت موجة الصحوة في الجامعات الأمريكية والأوروبية وردد طلاب هذه الجامعات الشعارات الأصيلة للثورة ضد الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.

وذكر أن آية الله الشهيد السيد إبراهيم رئيسي أنهى الخلاف مع دول الجوار بالدبلوماسية القوية والوقوف على المبادئ، مضيفا أن العدو يسعى مرة أخرى إلى إثارة الخلافات والمعارك المزدوجة مع دول الجوار، ولا بد من اليقظة في هذا الصدد.

انتهى ** 2342

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