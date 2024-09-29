عراقجي: جريمة اغتيال العميد نيلفروشان لن تمر دون رد

في التعزية الموجهة الى قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ، اعتبر وزير الخارحية الايراني هذا العمل الآثم والجبان دليلا واضحا على الطبيعة الإرهابية والإجرامية للكيان الصهيوني وداعميه المعروفين.

وقدم عراقجي التبريك والتعازي باستشهاد القائد العظيم وأحد القادة المحاربين القدامى والجرحى في فترة الدفاع المقدس في حرس الثورة الاسلامية والمجاهد العميد "عباس نيلفروشان" الذي استشهد برفقة سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله، لقائد الثورة الاسلامية ولأسرته الكريمة ولرفاقه الشرفاء وابناء الشعب الايراني المقتدر.

واضاف عراقجي بأن شهادة هذا القائد المجاهد الحافل تاريخه بالجهود المخلصة في مجال الدفاع المقدس على مدى ثماني سنوات وجبهة المقاومة ضد الإرهاب والصهيونية وحفظ أمن البلاد والدفاع عنالمقدسات الاسلامية والعتبات المقدسة ، جاءت تبلورا للإيمان والتضحيات والنضال في سبيل الدفاع والحفاظ على أمن الوطن والدفاع عن اسس ومبادىء الثورة الاسلامية وفي سبيل تحرير القدس الشريف.

كما اكد وزير الخارجية الايرانية على أنه مما لاشك فيه بان الجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب لن تمر بدون رد ابدا، وستستخدم ايران كافة قدراتها السياسية والدبلوماسية والقانونية والدولية لملاحقة المجرمين وداعميهم.

انتهى**ر.م