افتتاح سجل التعازي باستشهاد السيد حسن نصرالله في باكستان

وتم افتتاحه اليوم الثلاثاء في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى إسلام آباد بحضور السفير الايراني في هذا البلد "رضا أميري مقدم " و مجموعة من الشخصيات الباكستانية وسفراء الدول الأجنبية.

هذا وتوافدت شخصيات باكستانية وبعض السفراء والدبلوماسيين من مختلف البلدان للتوقيع على سجل التعازي ولتقديم واجب العزاء والمواساة والاعراب عن تعاطفهم مع ايران حكومة وشعبا في اعقاب الجرائم الصهيونية الاخيرة.

كما تستقبل السفارة الإيرانية لدى باكستان شخصيات باكستانية ودبلوماسيين أجانب يومي الأربعاء والخميس للتوقيع على السجل التذكاري للشهيدين السيد حسن نصر الله والعميد عباس نيلفروشان.

وبالامس تم تنكيس العلم المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سفارتها بالعاصمة الباكستانية تكريما لأمين عام المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله).

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية "ممتاز زهرا" قد اصدرت بيانا يوم الأحد أعربت فيه عن تضامن بلادها مع الشعب اللبناني وأدانت بشدة اغتيال الأمين العام لحزب الله، مؤكدة على ان هجمات الكيان الاسرائيلي الجامحة تشير الى مغامراتها المتزايدة في المنطقة وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن.

وفي رسالتين منفصلتين، أدان رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الباكستانية بشدة الهجمات الأخيرة للكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان واليمن، وطالبا برد الأمم المتحدة لوقف الجرائم الصهيونية.

انتهى**ر.م