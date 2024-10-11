الرئيس الباكستاني المؤقت يدعو إلى تعزيز التعاون التجاري مع إيران

والتقى الرئيس الباكستاني المؤقت "یوسف رضا جيلانی"، سفير إيران لدى باكستان "رضا أميري مقدم"، في إسلام آباد، وناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والوضع في العالم الإسلامي وخاصة جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

وشدد جيلاني على أهمية زيادة العلاقات الشعبية بين إيران وباكستان، بما في ذلك تبادل الوفود البرلمانية لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين.

وأكد جيلاني على التزام باكستان القوي بدعم القضية الفلسطينية.

وأعرب عن تقديره لكرم الضيافة الذي تبديه ايران في تسهيل رحلات الزوار الباكستانيين الذين يزورون الأماكن الدينية في إيران كل عام، كما أعرب عن تقديره للحب العميق والمودة التي يكنها الشعب الإيراني للزوار الباكستانيين.

ودعا الرئيس الباكستاني المؤقت إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع إيران في المجالات التجارية والتجارية والأمنية والثقافية والتعليمية.

وأضاف: تربط بين إيران وباكستان روابط تاريخية ودينية وثقافية عميقة، ويكن شعب باكستان احترامًا وحبًا كبيرًا للشعب الإيراني.

وأكد جيلاني أن طهران وإسلام آباد عضوان فاعلان في العديد من المحافل الدولية والإقليمية، ولذلك، هناك حاجة لاستخدام القدرات الحقيقية لبعضنا البعض في التعاون القائم لتعزيز الاتصالات الثنائية وكذلك في التفاعلات الإقليمية.

وأعرب السفير الإيراني عن ارتياحه لأن باكستان كانت الشريك التجاري الخامس لإيران العام الماضي، مؤكدا على ضرورة استكشاف الخيارات لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وفي إشارة إلى الوضع غير المستقر في المنطقة، قال أميري مقدم: إننا نشهد إبادة جماعية يقوم بها الكيان الإسرائيلي في لبنان وغزة.

وأعرب أميري مقدم عن تقديره لحكومة باكستان لعقد مؤتمر مشترك للأحزاب في إسلام آباد للتضامن مع فلسطين، مضيفا: أن هذا المؤتمر يمكن أن يكون نموذجا للعالم الإسلامي لدعم إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين.

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