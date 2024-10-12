رئيسة المكسيك الجديدة تدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة

وقالت في أول تصريح لها حول هذا الموضوع منذ توليها منصبها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر “يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل (دولة إسرائيل). لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة”.

وخلال مؤتمرها الصحافي اليومي، دانت شينباوم أيضا العنف في الشرق الأوسط وقالت إن “الحرب لن تؤدي أبدا إلى وجهة جيدة”.

والرئيسة اليسارية تتحدر من أصول يهودية أوروبية، لكنها أعلنت إلحادها وانتقدت في كانون الثاني/يناير 2009، في رسالة علنية، عملية إسرائيلية سابقة في قطاع غزة.

حديث رئيسة المكسيك جاء بالتزامن مع قطع نيكاراغوا علاقتها مع دولة الاحتلال، حيث قالت نائبة رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو؛ إن الرئيس دانييل أورتيغا أمر وزارة الخارجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".

وذكرت موريلو: "لقد أصدر رئيسنا تعليماته لوزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة "إسرائيل" الفاشية ومرتكبة الإبادة الجماعية".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.

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