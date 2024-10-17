ايران تستضيف قريبا مناورات "أيونز" البحرية الهجينة

وافاد جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المرحلة الرئيسية من مناورات آیونز (IMEX ۲۰۲۴) الهجينة، ستجري بمشاركة عدد من الدول المطلة على المحيط الهندي خلال الايام المقبلة ويستضيفها اسطول جنوب القوات البحرية الايرانية.

وتشارك في المناورات عدد من القوات البحرية الاعضاء والمراقبين في مؤتمر ايونز.

والهدف من اقامة المناورات هو ترسيخ الامن الجماعي المستدام ودعائمه في المنطقة وتوسيع التعاون متعدد الاطراف بين الدول المشاركة وكذلك اظهار حسن نيات وقدرات هذه الدول في اطار الدعم المشترك للسلام والصداقة والامن البحري.

وايونز هو مختصر "مؤتمر القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي" وانشئ باقتراح من القوات البحرية الهندية عام 2008 وهدفه ارساء وايجاد التعامل والتعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي.

ويضم ايونز 25 عضوا وايران هي احد اعضائه.