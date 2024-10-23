عراقجي : امريكا ترغب في مواصلة سياستها العدائية خلال النظام العالمي الجديد

وافادت ارنا، ان عراقجي قال ذلك في حوار اليوم الاربعاء من مدينة قازان، مع احدى الشبكات الاعلامية الروسية؛ مبينا ان مجموعة الـ بريكس مقبلة على مستقبل واعد، وهناك المزيد من الدول التي ابدت رغبتها في الانضمام الى هذا التكتل، بما في ذلك شركاؤنا، مما يشير الى ان هذه الدول تدرك اهمية واهداف المنظمة التي تسعى لبناء نظام عالمي على اساس السلام والعدالة.

ومضى وزير الخارجية الى القول : امريكا ترغب في مواصلة سياستها العدائية خلال النظام العالمي الجديد، لكن ذلك لن يحصل نظرا لتضاؤل قدرات الولايات المتحدة، وايضا رغبة الدول التي تنضم الى مجموعة الـ بريكس، في تغيّر النظام العالمي وبناء نظام جديد على اساس العدالة والسلام.

انتهى ** ح ع