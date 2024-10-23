حزب الله ينعى السيد صفي الدين شهيدا على طريق القدس

وأضاف البيان، "لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الاسمى والاغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله "السيد حسن نصر الله"، ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه، وكان ‌‏منه بمنزلة أبي الفضل العباس (عليه السلام) من أخيه الإمام الحسين (‏عليه ‌‌‏السلام)، فكان أخاه وعضده وحامل رايته، ومحل ثقته، ‌‏ومعتمده في الشدائد ‏والكفيل في المصاعب، مضى على ما ‏مضى ‌‏عليه البدريّون ناصراً لدين الله، تقياً، صالحاً، رائداً، ‏مدبّراً، مديراً، قائداً ‌‏وشهيداً. ‏

وتابع البيان : السيد صفي الدين كان قريباً من مجاهدي المقاومة ولصيقاً بجمهورها ومحبّاً ‏لعوائل ‏شهدائها، وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة.

وفي الختام، عاهد الحزب الشهيد السيد صفي الدين، "مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق اهدافه في الحرية ‏والانتصار".

‏انتهى ** ح ع