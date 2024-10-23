٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85637429
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حزب الله ينعى السيد صفي الدين شهيدا على طريق القدس

٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ م
رمز الخبر: 85637429
حزب الله ينعى السيد صفي الدين شهيدا على طريق القدس

طهران / 23 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - صدر عن حزب الله لبنان اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه : ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين، أمة المقاومة والانتصار قائدًا كبيرا وشهيداً عظيماً ‏على طريق القدس، رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله "سماحة العلامة السيد ‌‏هاشم صفي الدين" ( رضوان الله تعالى عليه)، والذي ارتحل إلى ‏ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة ‌‏إسرئيلية إجرامية عدوانية. ‏

وأضاف البيان، "لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الاسمى والاغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله "السيد حسن نصر الله"، ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه، وكان ‌‏منه بمنزلة أبي الفضل العباس (عليه السلام) من أخيه الإمام الحسين (‏عليه ‌‌‏السلام)، فكان أخاه وعضده وحامل رايته، ومحل ثقته، ‌‏ومعتمده في الشدائد ‏والكفيل في المصاعب، مضى على ما ‏مضى ‌‏عليه البدريّون ناصراً لدين الله، تقياً، صالحاً، رائداً، ‏مدبّراً، مديراً، قائداً ‌‏وشهيداً. ‏

وتابع البيان : السيد صفي الدين كان قريباً من مجاهدي المقاومة ولصيقاً بجمهورها ومحبّاً ‏لعوائل ‏شهدائها، وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة.

وفي الختام، عاهد الحزب الشهيد السيد صفي الدين، "مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق اهدافه في الحرية ‏والانتصار".

‏انتهى ** ح ع 

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